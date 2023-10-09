انت الان تتابع خبر حمودي والأعرجي يبحثان تداعيات "طوفان الأقصى": ضرورة وضع حد للأجرام الصهيوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حمودي استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحث الطرفان تطورات الساحة الوطنية وتداعيات عمليات (طوفان الأقصى) وأثرها في قلب معادلات الصراع".واستعرض الجانبان "مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد"، مؤكدين "أهمية العمل على إسناد جهد الحكومة ودعم برنامجها، بما يحقق مصالح المواطنين والنهوض بالدولة"، مشددان على "ضرورة تضافر جهود جميع القوى السياسية لإنجاح عمل الحكومة في نهجها للإصلاح والارتقاء بواقع البلد".

واشاد الجانبان بـ"بطولات الشعب الفلسطيني، وما حققه من انتصارات نوعية"، منوهان الى "أهمية إدامة زخم الدعم المعنوي، لوضع حد للأجرام الصهيوني".

