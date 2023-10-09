انت الان تتابع خبر التربية توجه دعوة لأولياء أمور الطلبة والتلاميذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنها "تدعو أولياء أمور الطلبة والتلاميذ من ذوي الرعاية الاجتماعية المشمولين بالمنحة المالية، مراجعة إدارات المدارس مستصحبين معهم مستمسكاتهم الشخصية وبطاقة الماستر كارد لغرض تدوين المعلومات بصورة صحيحة دون الحاجة الى تزويدهم بكتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".



وبينت، أن "الرابط الذي نشرته الوزارة سابقا كان لأغراض إحصائية فقط".

