انت الان تتابع خبر العراق يخصص 50 ملياراً لبناء مراكز دفاع مدني وشراء عجلات إطفاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء خصص 25 مليار دينار، لبناء 100 مركز جديد للدفاع المدني في عموم أنحاء العراق".

وأضاف البيان، أن المجلس وافق على "تخصيص 25 مليار دينار لشراء عجلات إطفاء جديدة بمعدّاتها كافة".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.