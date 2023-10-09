انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان تداعيات الأحداث الفلسطينية الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل مساء اليوم، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، إذ جرى البحث في العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن البحث في آخر التطورات على الساحة الدولية والإقليمية".كما شهد اللقاء "التباحث في التطورات الحاصلة بالأراضي العربية المحتلة في فلسطين، وتداعيات الأحداث وآثارها على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد السوداني "موقف العراق الثابت إزاء أمن وسلامة أراضي الدول المجاورة، والتزامه بمبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية بهذا الشأن، وكذلك عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على أية جهة".

