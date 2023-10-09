انت الان تتابع خبر "طوفان الأقصى".. تدمير دبابات إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب القسام فإن "الدبابات الإسرائيلية انفجرت قبل ان تلتهمها النيران".

وأطلقت "حماس" فجر السبت 7 تشرين الاول الحالي، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.



واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.