انت الان تتابع خبر العثور على 108 جثث في مستوطنة قرب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث باسم المنظمة: "فريق عمل كبير يقوم بنقل الجثث من مستوطنة بئيري طوال اليوم، يوجد الكثير من الأسلحة في كل مكان والقنابل اليدوية وقذائف الار بي جي. لقد انتشلنا 108 جثث، لم ننته بعد"، بحسبما نقلت وكالة "ynet".



وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف مناطق عدة في غزة.