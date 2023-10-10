انت الان تتابع خبر بينهم ضباط برتب عالية.. "إسرائيل" تنشر أسماء 38 جندياً قتيلاً بصفوفها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن بين الأسماء، ضباط برتب عالية، وجنود من الاحتياط.

وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن هوية 114 من عناصره قتلوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" السبت الفائت.

يأتي ذلك بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية سيطرت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.



وكانت السلطات الإسرائيلية طلبت من السكان الاستعداد للمكوث ثلاثة أيام في الملاجئ، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحرب على حركة حماس.

وشنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عملية نوعية ومباغتة فجر السبت 7 أكتوبر، استهلتها بإطلاق 5 آلاف صاروخ، وعمليات تسلل إلى مستوطنات الغلاف أدت إلى اشتباكات عنيفة خلفت مئات القتلى الإسرائيليين وأسر العشرات.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ الليل الفائت، واحدة من أكبر وأوسع الحملات في القطاع، حيث قصفت بشكل مركز مربعات داخل أحياء سكنية، ودمرت عشرات الأبراج والمباني، واستهدفت كذلك المساجد في مختلف مناطق القطاع.