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فنزويلا توجه اتهاماً لـ"إسرائيل" وتحذر من "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مادورو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة.

وقال في تصريح عبر التلفزيون: "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أصدر بيانا، قرأناه بعناية، بيانا تحذيريا وتنبيهيا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة".


وأضاف: "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، ومجازر وحشية، بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لنظام فصل عنصري جديد".

وتابع: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترام حقوق الشعوب، ونطالب ببدء مفاوضات سلام فورا لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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