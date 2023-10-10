انت الان تتابع خبر فنزويلا توجه اتهاماً لـ"إسرائيل" وتحذر من "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مادورو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة.

وقال في تصريح عبر التلفزيون: "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أصدر بيانا، قرأناه بعناية، بيانا تحذيريا وتنبيهيا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة".



وأضاف: "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، ومجازر وحشية، بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لنظام فصل عنصري جديد".

وتابع: "نطالب بوقف إطلاق النار، ونطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترام حقوق الشعوب، ونطالب ببدء مفاوضات سلام فورا لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".