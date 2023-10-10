انت الان تتابع خبر أسعار النفط تُسجل تراجعاً طفيفاً.. برنت أقل من 88 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار أمس الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.



وشنت حركة حماس أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت.