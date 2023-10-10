انت الان تتابع خبر هل تفكر أمريكا بإرسال قوات برية الى "إسرائيل"؟.. البيت الأبيض يُجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وستحاول تلبية كل ما تحتاجه في أسرع وقت ممكن، لافت إلى أنه "إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب من الكونغرس."وأشار إلى أن واشنطن يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لا ترى دليلا دامغا حول تقارير أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل.

من جهته، حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون إيران من مغبة التورط في الأزمة في إسرائيل وقال إنه لا يريد أن تتسع رقعة الصراع.

وعندما سئل عن رسالته إلى إيران، قال براون "عدم التدخل".

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين المسافرين معه إلى بروكسل "نريد أن نبعث برسالة قوية للغاية. لا نريد أن يتسع هذا الأمر والمهم أن تعي إيران هذه الرسالة".

