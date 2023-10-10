انت الان تتابع خبر إليك أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي في العقدين الماضيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ أعلن القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأوّل، -في رسالة صوتية- بدء عملية "طوفان الأقصى" رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي.وقال الضيف في رسالته: "نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى، والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

هذه المواجهة العسكرية غير المسبوقة للمقاومة الفلسطينية، والتي جعلت إسرائيل لساعاتٍ طويلة تحت الصدمة، وعجزت منظومة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والاستخبارية على مواجهتها أو على الأقل التنبؤ بها، تأتي في إطار ردّ المقاومة على جرائم الاحتلال وخططهم لبسط سيادته على المسجد الأقصى.

وقبل عملية طوفان الأقصى التي تعدّ أكبر وأقوى مواجهة يخوضها الفلسطينيون ضد الاحتلال منذ حرب 1973، خاضت المقاومة الفلسطينية في غزة عدة حروب وجولات تصعيدية ضد الاحتلال منذ انسحابه سنة 2006 من القطاع، في هذا التقرير نرصد أبرز العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية في آخر 17 سنة.

طوفان الأقصى.. إسرائيل تحت خط الهجوم

بدأت المقاومة الفلسطينية في وقت مبكرٍ من صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، عملية عسكرية غير مسبوقة أطلق عليها القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف اسم " طوفان الأقصى" رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة ضد المسجد الأقصى.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية إن "هذا الطوفان بدأ من غزة، وسوف يمتد للضفة والخارج"، مضيفاً أنّ "المقاومة الفلسطينية في هذه اللحظات التاريخية تخوض ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا".

وتوازياً مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، اجتاح آلاف المقاتلين الفلسطينيين عبر البر والجو والبحر المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود القطاع، وقتلت عشرات الجنود والمستوطنين وأسرت العشرات أيضاً.

وأعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن المقاومة الفلسطينية أسرت 35 إسرائيلياً حتى الآن، وذلك بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بشكل مباغت ضد الاحتلال، فيما أعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة رداً على المقاومة.

في غضون ذلك، أعلن عدد من كتائب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية النفير العام، والبدء بشن هجمات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، استجابة لمعركة "طوفان الأقصى"، كما احتفل الفلسطينيون بالشوارع ببسالة المقاومين في قطاع غزة.

وحدة الساحات 2022

بدأت هذه المعركة مع اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين، بسام السعدي، يوم الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، إذ نشرت كاميرات المراقبة في المكان صوراً مستفزة ترصد السحل والضرب والتعذيب الذي تعرّض له السعدي خلال عملية الاعتقال، الأمر الذي دفع سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى إصدار بيان عسكري في اليوم نفسه للاعتقال، جاء فيه: "نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة، تلبية لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرّض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وأمام الاستنفار الذي أعلنت عنه سرايا القدس، قام الاحتلال الإسرائيلي باستباق ردّ المقاومة وذلك بقصفه شقة سكنية في برج فلسطين وسط مدينة غزة في 5 أغسطس/آب 2022، أسفرت تلك الغارة عن استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، وهي الشرارة التي أشعلت معركة "وحدة الساحات" التي استمرت 3 أيام.

وتمكنت حركة الجهاد الاسلامي من إطلاق أكثر من ألف صاروخ خلال يومين ونصف من المواجهات، وأحدثت صواريخ المقاومة نحو 222 ضرراً مباشراً، منها 84 في عسقلان و66 في سديروت و72 في مدن أخرى.

واستُشهد نتيجة العدوان 47 فلسطينياً وجُرح أكثر من 300، وكان من أبرز الشهداء الشهيد خالد منصور، قائد اللواء الجنوبي في سرايا القدس.

سيف القدس 2021

كانت عملية سيف القدس سنة 2021، مثلما تحمله اسمها مواجهة مختلفة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، التي استهدفت القدس المحتلة في 10 مايو/أيار 2021 برشقة صاروخية، بعد توتر شهده المسجد الأقصى نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية واستيلاء مستوطنين على بيوت مقدسيين في حي الشيخ جراح.

أطلق الاحتلال الإسرائيلي اسم "حارس الأسوار" على هذه المواجهة، فيما كان الاسم الفلسطيني هذه المرة معركة "سيف القدس".

وخلال هذه الجولة أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 4 آلاف صاروخ خلال 11 يوماً، فيما تجاوز مدى الصواريخ 250 كيلومتراً ليصل إلى مطار رامون على الحدود الفلسطينية الأردنية.

أسفرت هذه الحرب عن سقوط 250 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 5 آلاف جريح، فيما تعمد الاحتلال قصف عدة أبراج سكنية، واعترف الاحتلال بمقتل 12 إسرائيلياً وإصابة نحو 330 آخرين. وتم وقف إطلاق النار بعد وساطات وتحركات وضغوط دولية في 21 مايو 2021.

صيحة الفجر 2019

خلال هذه الجولة التصعيدية من قبل الاحتلال الاسرائيلي التي بدأت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عاد جيش الاحتلال لتطبيق سياسة الاغتيالات، عبر استهداف قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، بهاء أبو العطا، في شقته السكنية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، وأدى إلى استشهاده هو وزوجته، لتبدأ الجولة الجديدة بين المقاومة وجيش الاحتلال.

اختارت المقاومة اسم "معركة صيحة الفجر" لتسمية المواجهة، وأطلقت خلالها مئات الصواريخ على مواقع وبلدات فلسطينية محتلة، بعضها وصل إلى تل أبيب. وأسفرت هذه الجولة عن استشهاد 34 فلسطينياً، وجُرح أكثر من 100 آخرين، في حين تكتمت قوات الاحتلال على خسائرها البشرية.

العصف المأكول 2014

في السابع من يوليو/تموز 2014، بدأت قوات الاحتلال عملية عسكرية سمّتها "الجرف الصامد"، وردت عليها المقاومة بمعركة أطلقت عليها "العصف المأكول".

اندلعت الحرب بعد أن اغتالت إسرائيل 6 من أعضاء حركة حماس زعمت أنهم وراء اختطاف وقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما نفته "حماس" حينها، كما كان من أسباب هذه المواجهة أن اختطف مستوطنون الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وعذبوه وقتلوه حرقاً.

كان هذا الاحتلال من هذه العملية بسحب ما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو هو تدمير شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة تحت الأرض في غزة، وامتد بعضها تحت الغلاف الحدودي.

واستمرت هذه المواجهة 51 يوماً، شن خلالها جيش الاحتلال أكثر من 60 ألف غارة على القطاع.

أسفرت هذه الحرب عن 2322 شهيداً و11 ألف جريح، في حين قُتل 68 جندياً إسرائيلياً، وأُصيب 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكرياً.

خلال هذه المواجهة، أطلقت كتائب القسام أكثر من 8 آلاف صاروخ، استهدفت ببعضها لأول مرة مدن حيفا وتل أبيب والقدس، وتسببت بإيقاف الرحلات في مطار تل أبيب.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية أيضاً طائرات مسيّرة في المجال الجوي الإسرائيلي، لم تتمكن منظومات دفاع جيش الاحتلال من اكتشافها إلا بعد أن اخترقت العمق الإسرائيلي بأكثر من 30 كيلومتراً.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في 20 يوليو/تموز 2014 أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري لجيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

حجارة السجيل 2012

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قامت طائرات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال القيادي البارز في كتائب القسام الشهيد أحمد الجعبري، لتطلق بعدها عملية عسكرية باسم "عمود السحاب".

كان ردّ المقاومة الفلسطينية بإعلان معركة حجارة السجيل، التي استمرت 8 أيام، وتمكنت خلالها من قتل 20 إسرائيلياً وأُصيب 625 آخرون، وذلك بعد أن أطلقت أكثر من 1500 صاروخ، بعضها تجاوز مداه 80 كيلومتراً، ووصل لأول مرة في تاريخ الصراع إلى تل أبيب والقدس المحتلة.

واستُشهد خلال المواجهة نحو 180 فلسطينياً، بينهم 42 طفلاً و11 امرأة، وجُرح نحو 1300 آخرين.

معركة الفرقان 2008

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، بدأت إسرائيل حرباً شاملة على قطاع غزة أطلقت عليها اسم عملية "الرصاص المصبوب"، وردت عليها المقاومة الفلسطينية في القطاع بعملية سمّتها معركة الفرقان.

كان الهدف الذي وضعته قيادة الاحتلال لهذه الحرب هو "إنهاء حكم حركة حماس في القطاع"، والقضاء على المقاومة الوطنية الفلسطينية، ومنعها من قصف إسرائيل بالصواريخ.

كما كان الهدف منها أيضاً الوصول إلى المكان الذي تخبئ فيه المقاومة الأسير جلعاد شاليط.

لكن شيئاً مما سبق لم يتحقق خلال 23 يوماً هي مدة هذه المعركة، على الرغم من استخدام الاحتلال في قصفه للقطاع، أسلحة محرمة دولية مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب، وأطلق أكثر من ألف طن من المتفجرات.

خلال معركة الفرقان، نجحت المقاومة في استهداف غلاف غزة بنحو 750 صاروخاً، وصل بعضها لأول مرة إلى مدينتي أسدود وبئر السبع، كما قتلت 13 إسرائيلياً، بينهم 10 جنود، وإصابة 300 آخرين.

وكانت التكلفة البشرية من المدنيين كبيرة، إذ قتلت إسرائيل خلال العملية أكثر من 1430 شهيداً، منهم أكثر من 400 طفل و240 امرأة و134 شرطياً، إضافة إلى أكثر من 5400 جريح. ودمرت أكثر من 10 آلاف منزل دماراً كلياً أو جزئياً.

عملية الوهم المتبدد 2006

كانت العملية التي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم عملية الوهم المتبدد، والتي كانت أول جولة قتال حقيقية وقعت في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

جرت هذه المعركة في صيف عام 2006 حين بدأ الاحتلال عدواناً واسعاً في أعقاب عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل عناصر المقاومة.

حاول الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه المعركة اغتيال عدد من قادة المجلس العسكري لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، على رأسهم القائد العام محمد الضيف ونائبه الحالي مروان عيسى.

أما هدف الاحتلال المعلن من وراء هذه العملية، فهو استعادة الجندي شاليط، وهو ما لم يتمكن الاحتلال من تحقيقه ليضطر لاحقاً للقبول بالمفاوضات غير المباشرة لإبرام صفقة تبادل في 2011.