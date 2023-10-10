انت الان تتابع خبر خامنئي: نقبل أيادي الذين خططوا للهجوم على "إسرائيل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خامنئي إن إيران غير منخرطة في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية واستخباراتية "لا يمكن جبرها" لإسرائيل.

وفي أول كلمة ينقلها التلفزيون لخامنئي منذ انطلاق الهجوم، قال "نقبل أيادي الذين خططوا للهجوم على النظام الصهيوني".



وأضاف "إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".