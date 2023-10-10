انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يبدي موقفاً من الاتفاق الأمني بين العراق وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رشيد استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي"، مبيناً ان "اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة".

وبحسب البيان، أشار رشيد إلى "ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية"، مثمناً "توقيع الاتفاق الأمني المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأكد رئيس الجمهورية "أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار، معربا عن "أمله بتوقيع اتفاق أمني مشترك مع تركيا، والحد من الخروقات التي تؤثر سلبا على طبيعة العلاقات بين البلدين".

من جانبه قدم الأعرجي "شرحاً مستفيضاً عن الخطط الحالية والمستقبلية لمستشارية الأمن القومي"، مؤكداً "عدم ادخار أي جهد من شأنه دعم الاستقرار الداخلي للعراق وتأمين مصالح المواطنين وحياتهم".