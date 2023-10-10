عبر الشلامجة.. إيران تعلن تصدير 58 ألف طن من المنتجات الزراعية للعراق

يشار الى أن منفذ "الشلامجة" يعد أهم معبر لمحافظة "خوزستان" مع محافظة البصرة، حيث يستخدم للتجارة وعبور المسافرين والسياح.

وأشار شريفي الى أن "من هذه المنتجات البطيخ والشمام والخيار والجزر والتفاح والخس والملفوف".

محمد يوسف

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