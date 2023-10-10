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عبر الشلامجة.. إيران تعلن تصدير 58 ألف طن من المنتجات الزراعية للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مدير المنظمة ياسر شريفي في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، أن "المنتجات خضعت لتقييم خبراء المنظمة وتم اعتمادها وترخيص عملية تصديرها".

وأشار شريفي الى أن "من هذه المنتجات البطيخ والشمام والخيار والجزر والتفاح والخس والملفوف".


يشار الى أن منفذ "الشلامجة" يعد أهم معبر لمحافظة "خوزستان" مع محافظة البصرة، حيث يستخدم للتجارة وعبور المسافرين والسياح.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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