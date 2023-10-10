انت الان تتابع خبر بغداد تحتضن أعمال المؤتمر العربي الـ13 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافتتح الشمري، أعمال هذا المؤتمر بكلمة نقل في مقدمتها تحيات وسلام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مرحبا بجميع الحاضرين في بلدهم الثاني، مشيراً الى أن هذا المؤتمر سيكون جزءا من رفع مستوى التدريب الأمني وبناء القدرات للدول المشاركة، مبيناً أن الحضور المبارك يعكس الرغبة الشديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني في دولنا العربية، متمنياً للجميع التوفيق في مهام عملهم، وفقا لبيان لوزارة الداخلية.وأضاف أن الأجهزة الأمنية العراقية تحملت مسؤولية أمنية عالية نيابة عن العالم أجمع في مواجهة أبشع هجمة عرفها التأريخ تمثلت بعصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية وكانت قواتنا الأمنية والحشد الشعبي كالبنيان المرصوص للقضاء على هذه العصابات وقدموا التضحيات الكبيرة، مبينا أن جمهورية العراق تتشرف باحتضان هذا المؤتمر لنقل وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب الأمني.

الى ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان كلمة استهلها بتقديم التعازي الى شهداء فلسطين الحبيبة وفاجعة حادثة قضاء الحمدانية وليبيا والمغرب، سائلاً الله الرحمة والغفران لجميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع في عراق العروبة، مقدما الشكر والعرفان إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على العناية الفائقة التي يحيط بها العمل الأمني العربي، مقدماً شكره وتقديره العاليين أيضاً لوزير الداخلية لما يوليه من رعاية لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبه الأمني المعني بشؤون الأجهزة الأمنية الساندة وما يبذله أيضا مساعدوه كافة في هذا العمل المشترك.

وأكد أن هذا المؤتمر يأتي لتعزيز عمل أجهزة الأمن العربية، خاصة أنه ينعقد في كنف الشرطة العراقية الباسلة التي حققت العديد من الإنجازات وحققت كذلك مكانة مرموقة وتعد مصدر إلهام لجميع أجهزة الشرطة العربية، مشددا على الاستفادة من التجربة العراقية في تدريب رجال الشرطة، مشيرا الى أن تكاتف أجهزة الأمن العراقية مكنها وبكل جدارة من دحر الإرهاب وهزيمته، متمنياً في ختام حديثه النجاح لهذا المؤتمر والخروج بتوصيات ومخرجات مهمة لتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني.

وتخلل هذا المؤتمر العديد من الفعاليات من بينها زيارة متحف الشرطة الاتحادية ونصب الشهداء فيها وعرض فيلم وثائقي عن مستوى التدريب في تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية.

