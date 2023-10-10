انت الان تتابع خبر العراق يستأنف رحلاته الجوية الى الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وزارة النقل عن السعداوي قوله في بيان ورد لـ"الخليج 365"، انه "نظرا لزيادة طلبات السفر الى جمهورية الصين الشعبية، وفي ظل الإقبال المتزايد على رحلات الطائر الاخضر في المطارات العراقية، عملت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على تشغيل خط بغداد ـ كوانجو، ضمن رحلات الناقل الوطني".



وأضاف السعداوي، انه "بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الأول، استأنفت الشركة العامة للخطوط الجوية رحلاتها المباشرة الى جمهورية الصين الشعبية، وستكون بواقع رحلتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء وحسب جداول الرحلات".