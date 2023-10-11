انت الان تتابع خبر موقف جديد من زيدان بشأن عودته لعالم التدريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقيمت، مساء الثلاثاء، احتفالية ضخمة لنادي يوفنتوس بمناسبة 100 عام على استحواذ عائلة أنييلي على النادي، بحضور العديد من أساطير الفريق وعلى رأسهم زين الدين زيدان وأليساندرو ديل بييرو، وذلك بعدما استحوذ إدواردو أنييلي، على البيانكونيري في يوليو 1923، مما أدى إلى تغيير مسار تاريخ كرة القدم الإيطالية.وقال زيدان في تصريحات صحفية عن موعد عودته للتدريب: "لا أخبار، لا شيء الآن أنا أستمتع مع عائلتي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "سيكون الأمر دائمًا مليئًا بالشائعات طالما أنني مدرب، دعونا نرى".

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين، واستطاع أن يحقق زيدان عديداً من البطولات.

