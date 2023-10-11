انت الان تتابع خبر حريق ضخم يعلق الرحلات الجوية بمطار في لندن (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت إدارة المطار الواقع شمالي العاصمة البريطانية، الذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى ظهر الأربعاء".

واندلع الحريق في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار، الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.