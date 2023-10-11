انت الان تتابع خبر أسعار الصرف تُحلق عالياً.. 163 ألف دينار لكل مائة دولار في أسواق العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت اسعار الدولار بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 163000 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 161000 دينارا لكل 100 دولار.

وفي أربيل بلغت أسعار صرف الدولار في البيع 160900 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 160800 دينار مقابل 100 دولار.



ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

