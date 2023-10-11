انت الان تتابع خبر وقود محطة كهرباء غزة يقترب من النفاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجه المكتب نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالجريمة ضد الإنسانية.

من جهته، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد 2 وإصابة 2 آخرين من المسعفين جراء استهداف فريق إسعاف خلال إجلاء مصابين بجوار أبراج الكرامة فجر اليوم الأربعاء.