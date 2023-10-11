انت الان تتابع خبر العراق وروسيا يبرمان مذكرة تفاهم بمجال منع الفساد.. ستشمل هذه الأمور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مُذكِّرة التفاهم، التي وقَّعها عن الهيئة رئيسها (حيدر حنون)، وعن مكتب المُدَّعي العام في روسيا الاتحاديَّة المُدّعي العام (إيغور كراسنوف)، تهدف إلى مشاركة وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير الشاملة المُتَّخذة لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ الخطط الفنيَّة ذات الصلة بمجالات التعاون وفقاً لهذه المُذكّرة، فضلاً عن تبادل المعلومات في مجال التحقيقات غير الجنائيَّة بشأن الانتهاكات المُشتبه بها المرتكبة من قبل المسؤولين بما في ذلك البيانات المُتعلّقة بحساباتهم المصرفيَّة والمشاركة في الأعمال التجاريَّة والمُمتلكات الأخرى والملكيَّة النفعية وتصاريح الإقامة؛ وذلك في إطار التدابير الوقائيَّة ضدَّ الفساد".واشتملت المُذكّرة على "تقديم الاستشارة حول المسائل القانونيَّة أثناء إعداد أو تهيئة طلبات المساعدة القانونيَّة في القضايا الجنائيَّة حول جرائم الفساد، والمساعدة في إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات والتحرّيات عن أموال الفساد المُهرَّبة، وأماكن إقامة المُتَّهمين والمدانين المتواجدين على أراضي الطرفين".

وأشار البيان الى، أن "الموادُّ المُذكّرة أكَّدت على تبادل الزيارات الفنيَّة؛ لتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات المُكتسبة لدى الطرفين، وتفعيل برامج تقنيَّةٍ تدريبيَّةٍ مُتقدّمةٍ؛ لتنمية قدرات مُنتسبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج تدريبيَّةٍ وورش عملٍ ومُؤتمراتٍ في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَّة بمُسبّبات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية".