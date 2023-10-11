انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية للسفير الإيراني: أهمية حق العراق بحماية أمنه من الانتهاكات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة".وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة التنسيق والتعاون المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز فرص السلام في المنطقة".

وأشار رشيد إلى "الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وأهميته في ترسيخ أمن الحدود المشتركة"، مبينا أن "الاتفاق يجسد موقف العراق الرافض بان تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار"، ومشددا في هذا الصدد على "ضرورة حق العراق في حماية أمنه وسيادته من الانتهاكات والخروقات التي تطال المدن العراقية خاصة في إقليم كردستان".

من جانبه، أكد السفير محمد كاظم آل صادق "تطلع الجمهورية الإسلامية إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع العراق في مختلف المجالات، ودعم الأمن والاستقرار للشعب العراقي".