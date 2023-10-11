انت الان تتابع خبر الاعدام والسجن المؤبد بحق 3 تجار مخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة أصدرت حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما (2) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين في منطقة الشعلة، لافتا إلى أن الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان ثالث ضبطت بحوزته (1) كيلو من مادة الكرستال وكيس يحتوي على مادة الحشيشة المخدرة في محافظة اربيل بقصد بيعها على المتعاطين من خلال توزيعها على باقي المحافظات"، مشيرا إلى أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات".