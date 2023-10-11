انت الان تتابع خبر منتحل صفة "معاون مدير مكتب رئيس الوزراء" في قبضة الأمن (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الجهاز اعترافات المنتحل في فيديو ورد لـ لسومرية نيوز قال فيه: "من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي تولدت لدي فكرة انتحال الصفة وأبرز الشخصيات التي انتحلتها مدير مكتب رئيس مجلس النواب محمد نوري احمد ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي". وأضاف المتهم ان "عملي الرئيسي مدرس في احدى المدارس"، مشيرا الى ان اغلب العمليات التي مارستها داخل محيط وزارة التربية". الفيديو ادناه:

على نحو متكرر، تعلن السلطات الأمنية عن عمليات اعتقال أشخاص يقدمون على انتحال صفات، أبرزها صفات لضباط جيش أو عناصر شرطة أو مستشارين بالحكومة العراقية.