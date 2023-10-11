انت الان تتابع خبر بينها العربية.. تعرف على أصعب 10 لغات في العالم والان مع التفاصيل
وظيفة اللغة
الغرض الوحيد من تطوير اللغات هو التواصل البشري. أساس أي لغة هو المفردات والقواعد.
ويختلف مدى تعقيد هذين العاملين في جميع اللغات، كما يمكن أن يكون أسلوب التواصل في هذه اللغات من خلال التحدث والكتابة والإيماءات.
وإليكم قائمة أصعب 10 لغات في العالم:
الماندرين
ويطلق الصينيون أيضا على لغة الماندرين بوتونغهوا (اللغة المشتركة) وغويو (اللغة الوطنية).
كما يتحدث سكان شمال وجنوب غربي الصين بشكل رئيسي هذه اللغة الصينية المبسطة وهي اللغة الرسمية للصين. إلا أن تعقيداتها يجعلها واحدة من أصعب اللغات في العالم.
تاريخها
ففي عام 1911، تأسست جمهورية الصين، وفي عام 1912، بدأ البحث عن "أمة واحدة، لغة واحدة".
وبعد سنوات من البحث الدقيق، تم تطوير لغة الماندرين وإعلانها اللغة الوطنية لجمهورية الصين في عام 1932. ومنذ ذلك الوقت أصبحت اللغة الوطنية والرسمية للصين.
لماذا تعتبر أصعب لغة في العالم؟
العامل الأكثر أهمية للنطق بشكل صحيح هو النغمات الأربعة المختلفة في اللغة، حيث تشير النغمات بشكل أساسي إلى نطق الكلمات. وهذا الاختلاف في اللهجة يعطي لكل كلمة أربعة معاني مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، لغة الماندرين هي لغة إيديوغرافية. وهذا يعني أن نصف الماندرين يتكون من رموز صينية، على عكس الحروف الهجائية والكلمات كما هو الحال في اللغة الإنجليزية.
قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم وفهم آلاف الرموز حتى تتمكن من القراءة والكتابة بلغة الماندرين.
وهذه الأسباب تضع لغة الماندرين على رأس قائمة أصعب اللغات في العالم.
العربية
مع أكثر من 300 مليون متحدث، يتم التحدث باللغة العربية بشكل رئيسي في شبه الجزيرة العربية وأجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنها اللغة الرسمية لـ 22 دولة في هذه المناطق وكذلك اللغة الرسمية السادسة في الأمم المتحدة.
أول ما يتبادر إلى ذهن المرء عند التفكير في اللغة العربية هو أنها لغة الكتاب الإسلامي المقدس، القرآن. ومن ثم فهي تحظى بأهمية قصوى في دين الإسلام.
وعلى الرغم من أنها واحدة من أصعب اللغات في العالم، إلا أن تعلم اللغة العربية يمكن أن يكون مجزيًا للغاية سواء من حيث النمو الشخصي أو المهني في العالم.
تاريخها
تعتبر اللغة العربية عضوًا مهمًا في عائلة اللغات السامية، وقد نشأت لأول مرة في شبه الجزيرة العربية.
تعود أصول اللغة واستخدامها إلى القرن الثامن قبل الميلاد. ولذلك يجعلها من أقدم اللغات في العالم بالإضافة إلى واحدة من أصعب اللغات في العالم.
تُترجم كلمة "عربي" إلى "بدوي". وهذا يسلط الضوء على أن أول من تحدث بها هو القبائل البدوية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فقد خضعت اللغة للكثير من الصقل والتلميع على مر السنين.
أسباب صعوبتها
السبب الرئيسي وراء اعتبار اللغة العربية واحدة من أصعب اللغات التي يمكن تعلمها من قبل الكثيرين هو عدم وجود أي تشابه عند مقارنتها باللغات الأوروبية الأخرى الشائعة.
فهناك عوامل مختلفة تضيف تعقيدات لها، مثل:
-الأهم والأكثر وضوحًا هو أن اللغة تكتب من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، وهذا هو العكس تماما للغة الإنجليزية وكذلك معظم اللغات.
-ترتيب (الفعل-الفاعل-المفعول به) المستخدم في قواعد اللغة العربية مربكا للغاية.
-تحتوي على أصوات مختلفة خاصة باللغة العربية والتي قد تكون صعبة على الناطقين بغيرها.
-من بين جميع العقبات التي تواجه تعلم اللغة العربية، أهمها هو قلة الصبر حيث قد يستغرق الأمر سنة ونصف للوصول إلى الطلاقة في اللغة.
اليابانية
اللغة اليابانية هي لغة "معزولة"، أي أن اللغة لا علاقة لها بأي لغة أخرى في العالم.
على غرار طبيعة الشعب الياباني، تعتبر اللغة اليابانية أيضا مهذبة.
على الرغم من كونها واحدة من أصعب اللغات في العالم، إلا أن المزيد من الناس يختارون تعلمها بسبب الإعجاب المتزايد باليابان، من خلال وسائل الإعلام والرسوم المتحركة.
تاريخها
يعود الدليل الأول إلى القرن الثامن، وفي هذا الدليل، يمكن ملاحظة أن اللغة اليابانية ليست مشابهة للصينية.
خلال القرن الثامن عشر، تم تطوير نوعين من النصوص اليابانية وهما هيراغانا وكاتاكانا. وفي الوقت الحاضر، يعد أسلوب الكتابة كانجي وهيراغانا وكاتاكانا هي المستخدمة في اليابان الحديثة.
أسباب صعوبتها
-هناك 3 نصوص يجب على كل واحد أن يتعلمها - هيراغانا، وكاتاكانا، وكانجي. في حين أن هيراغانا وكاتاكانا عبارة عن أبجديات صوتية يظل صوتها كما هو. ومع ذلك، فإن الكانجي مشتق من الرموز الصينية وهو أكثر تعقيدًا.
-قواعد اللغة اليابانية سهلة الفهم ونادرًا ما تشكل مشكلة في التعلم.
-يمارس اليابانيون مستويات مختلفة من الكلام اعتمادًا على المشهد الذي أمامهم. من المهم أن تحصل على فهم مناسب لذلك وأن تتعلم مستوى لغة "كييغو" للاستخدام الرسمي إلى جانب اللغة للاستخدام غير الرسمي.
المجرية
يطلق عليها المجريون أيضًا اسم "مايجار" وهي اللغة الرسمية.
يتحدث اللغة نحو 13 مليون شخص فقط في العالم.
تاريخها
لقد تأثرت اللغة المجرية بشكل كبير وقليل بالعديد من اللغات حتى الآن.
أسباب صعوبتها
حقيقة مثيرة للاهتمام حول اللغة هي أن أطول كلمة مجرية تتكون من 44 حرفا.
المجرية هي لغة تراصية، ما يعني أنه من الممكن إضافة العديد من المكونات النحوية إلى الكلمة، وهذا يمكن أن يزيد من طول الكلمة ويغير معنى الكلمة.
هذه القواعد يمكن أن تجعل اللغة معقدة للغاية وتجعلها من أصعب اللغات في التعلم:
-نطق الكلمات يعكس الكتابة. إنها لغة صوتية.
-يستخدم المجريون أيضًا كلمتين للون "الأحمر".
-تستخدم اللغة 17 حالة حسب عوامل مختلفة. هذه بمثابة حروف الجر.
-يتكون جوهر المفردات المجرية من الكلمات الأورالية. ومع ذلك، فقد استعارت أيضًا كلمات من اللغات التي تأثرت بها.
الكورية
يتم التحدث باللغة الكورية بشكل رئيسي في كل من كوريا الشمالية والجنوبية. وكلا البلدين لهما لهجات مختلفة للغة نفسها.
يتحدث بها أكثر من 75 مليون شخص حول العالم، وتُصنف على أنها واحدة من أصعب اللغات في العالم.
تاريخها
ومع ذلك، فقد تطورت اللغة الكورية الحديثة في القرن الـ 15.
في البداية تم استخدام النص الصيني المسمى "هانجا" في كتابة اللغة الكورية. لكن هذا النص لا يمكن أن يمثل الأصوات المختلفة باللغة الكورية. ومن ثم، فقد طوروا أسلوبا في الكتابة يسمى "الهانغول" منذ نحو 100 عام.
أسباب صعوبتها
-تتم كتابة الهانغول من اليسار إلى اليمين ولكن تتم قراءتها من الأعلى إلى الأسفل.
-المفردات غير شائعة.
-هي لغة صوتية ليست واضحة ولها طبقات عديدة، لذلك نطقها أمر صعب ويمكن أن يتطلب الكثير من العمل.
الفنلندية
يتم التحدث بالفنلندية بشكل رئيسي في دولتين – فنلندا والسويد.
يتحدث نحو 6 ملايين شخص اللغة الفنلندية.
ولكن كونها واحدة من أصعب اللغات في العالم، فإن تعلمها ليس بالمهمة الأسهل.
تاريخها
لغة أورالية، نشأت من جبال الأورال عام 1500 قبل الميلاد.
لكن الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن الفنلنديين نشؤوا من أراضي ت
أسباب صعوبتها
-تتكون المفردات الفنلندية من 30% من الكلمات الفنلندية الجديدة و70% من الكلمات من اللغات البدائية الأورالية.
-استعارت اللغة الفنلندية العديد من الكلمات من لغات مختلفة مثل الإنجليزية واليونانية والسلافية والألمانية والفرنسية والعربية وغيرها الكثير.
-لا يوجد زمن المستقبل في اللغة الفنلندية.
-الفنلندية ليس لديها أسلوب كتابة خاص بها، وبدلا من ذلك، يستخدم الكتابة اللاتيني.
-الحالات الـ 15 للأسماء المستخدمة تزيد من تعقيداتها.
الباسك
الباسكية هي لغة أخرى معزولة مثل الكورية. ليس لديها أي تشابه مع اللغات الأخرى من حولها.
يتم كتابة لغة الباسك وتحدثها بشكل مختلف عن اللغات الأخرى وتستخدم في إسبانيا.
أقل من 7 مليون شخص يتحدثون هذه اللغة.
نافاجو
تعود أصولها إلى أمريكا الشمالية وهي واحدة من أصعب اللغات في التعلم.
الأيسلندية
اللغة الأيسلندية هي اللغة الرسمية في أيسلندا.
تاريخها
بدأت رحلة اللغة الأيسلندية عندما انتقل أشخاص من النرويج إلى أيسلندا واستقروا فيها.
أسباب صعوبتها
-هناك حقيقة مثيرة للاهتمام تميز اللغة الأيسلندية عن بقية اللغات وهي أنه لم يتم اعتماد أي كلمات جديدة من اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. لدرجة اعتماد كلمة جديدة "tölva" بدلاً من كلمة "كمبيوتر".
-تتشابه الأيسلندية مع نظام الصوت الألماني.
-قد يستغرق النطق بعض الوقت للتعلم، بالإضافة إلى القواعد التي تزيد من صعوبتها.
-تحتوي المفردات الأيسلندية على عدد قليل جدًا من الكلمات المستعارة، وبالتالي فهي جديدة على أي شخص.
-بالإضافة إلى ذلك، هناك لجنة في أيسلندا مسؤولة عن اختراع كلمات جديدة. ولذلك، فإن المفردات تتزايد باستمرار. على سبيل المثال، هناك 50 كلمة لكلمة "ثلج" في اللغة الأيسلندية.
البولندية
مع أكثر من 40 مليون متحدث بولندي في جميع أنحاء العالم، فهي اللغة السلافية الثانية الأكثر انتشارًا بعد اللغة الروسية.
تاريخها
تعود جذور اللغة البولندية إلى عائلة اللغة السلافية.
أُعلنت اللغة البولندية اللغة الوطنية لبولندا بعد الحرب العالمية الأولى.
أسباب صعوبتها
كيفية تعلم لغة جديدة
النجاح في تعلم لغة جديدة يعتمد على استخدام طريقة تناسب من يريد تعلمها، منها:
-وسائل مرئية تعتمد على رؤية مفردات اللغة وتكرارها وكتابتها بصورة متكررة.
-وسائل تعتمد على الاستماع لأصوات مسجلة للغة معينة أو قراءتها بصوت عالٍ ثم تكرارها.
-سماع الأغاني الناطقة بتلك اللغة ومتابعة الأنشطة الثقافية الخاصة بها.
-طرق التعلم في مجموعات لأنها تعتمد على التعليم التفاعلي الذي يمكن المتعلم من اكتساب مهارات الاستماع والمحادثة بصورة أفضل.
-وفي جميع الأحوال، فإن موهبة الشخص يمكن أن تجعل أي لغة في نظره هي أسهل لغة في العالم، حسبما يرى بعض الخبراء الذين يرفضون فكرة استخدام مصطلح أصعب لغة في العالم، ويبررون ذلك بأن الأطفال يتعلمون لغة البلد التي يولدون فيه خلال سنوات قليلة، أيا كان تصنيفها ضمن أصعب أو أسهل اللغات في العالم.