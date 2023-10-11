انت الان تتابع خبر السوداني: ماضون بإصلاحات اقتصادية وخدمية يلمسها الشارع العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "السوداني التقى اليوم بجمع من الجالية العراقية المقيمة في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو".وأضاف المكتب، أن "السوداني استمع خلال اللقاء، إلى عرض شامل عن أحوال الجالية العراقية، وسير أمورهم ومتطلباتهم وأهم العقبات والصعوبات التي تواجههم في إقامتهم".

وأكد السوداني، في حديثه إلى نخب الجالية، "مُضيّ الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية يلمسها الشارع العراقي، وتحقق طموح الناس وما يرتجونه من الحكومة".

وأشار السوداني إلى "أهمية إسهام الكفاءات العراقية أينما وُجدت، في بناء العراق وتحقيق التقدم المنشود"، معرباً عن "ترحيب الحكومة باحتضان جميع من يرغب بالإسهام في التنمية والإصلاح"، مشدداً على أنّ "الحكومة تتمسك بدعم المواطنين العراقيين في كلّ مكان، وتحرص على تسهيل شؤونهم وتقديم كلّ الخدمات الإدارية لهم، ورعاية شؤونهم".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وصل أمس الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.