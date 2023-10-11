انت الان تتابع خبر سفيرها في العراق: مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من أمريكا والان مع التفاصيل
وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين.
واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان العراق منح تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع للمواطنين الصينين الذين يريدون زيارة العراق.
من جانب اخر، طرح السعبري، مشكلة التجار العراقيين الذين يعانون من موضوع الحوالات المالية الى الصين، داعيا الى ضرورة ايجاد حلول بديلة لتسهيل تحويل الاموال الى الصين من خلال فتح فروع للبنوك الصينية في العراق والتعامل بالعملة الصينية والدينار العراقي في التجارة بين البلدين.
واضاف السفير ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس للصين يد في هذا الموضوع، منوها الى ان السفارة الصينية تتواصل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي منذ بداية هذا العام بشأن موضوع فتح فرع للبنك الصيني في العراق والتعامل بالعملات المحلية لتسهيل التجارة بين البلدين الصديقين، وفقا للبيان.