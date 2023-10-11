انت الان تتابع خبر سفيرها في العراق: مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور عددا من أعضائها، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز.

وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين.



واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان العراق منح تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع للمواطنين الصينين الذين يريدون زيارة العراق.

من جانب اخر، طرح السعبري، مشكلة التجار العراقيين الذين يعانون من موضوع الحوالات المالية الى الصين، داعيا الى ضرورة ايجاد حلول بديلة لتسهيل تحويل الاموال الى الصين من خلال فتح فروع للبنوك الصينية في العراق والتعامل بالعملة الصينية والدينار العراقي في التجارة بين البلدين.