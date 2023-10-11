انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة خطيّة من ملك السعودية.. هذه فحواها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد تسلم رسالة من ملك السعودية، سلمان عبد العزيز، خلال استقباله السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري".

وأضاف، أن "رسالة خادم الحرمين الشريفين تضمنت رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".



وأكّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة توطيد العلاقات بين العراق والمملكة وتوسيع آفاق التعاون البناء وبما يعود بالنفع على البلدين".

من جهته، أكد السفير الشمري "حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق ودعمها لأمنه واستقراره"، مشيداً بـ"التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في مختلف المجالات".