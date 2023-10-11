انت الان تتابع خبر ألمانيا: مستعدون لتقديم الدعم الكامل لإنجاح الانتخابات المحلية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "رئيس مجلس المفوضين استقبل اليوم السكرتير الأول في السفارة الألمانية لدى العراق مايك كليمنس لاوفر في المكتب الوطني في بغداد، بحضور نائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين حسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان الفتلاوي".وأضافت المفوضية أن "رئيس المجلس أطلَعَ الضيف الزائر على طبيعة الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وإبراز أهميتها كونها تنتج الحكومات المحلية للمحافظات".

وبحسب البيان، أكد مايك على "استعداد جمهورية المانيا لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لانجاح الانتخابات المرتقبة من خلال بعثة المساعدة الدولية (يونامي)"، مشيرا الى أن "الشركات الألمانية ساهمت مساهمة كبيرة في طباعة ورقة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية السابقة وفحص الأجهزة الانتخابية".

وتابع مايك، أن "السفارة تناقش الدعوة المقدمة لنا من قبل المفوضية لمراقبة الانتخابات من حيث اعداد المراقبين والفرق التي ستشكل لهذا الغرض".

وفي ذات السياق تحدث رئيس الإدارة الانتخابية عن "استعدادات المفوضية للعملية الانتخابية المقبلة وبالخصوص انتخابات النازحين وذوي الإعاقة والإجراءات المتخذة بشأنهم لتسهيل الادلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع".

يذكر ان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يواصل استقبال الوفود الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني المحلي منها والدولية استعدادا لإجراء الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل.

