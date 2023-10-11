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بوتين يعلق على ارسال أمريكا حاملة طائرات لإسرائيل: "هل سيقصفون لبنان"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟".

وتابع الرئيس الروسي: "أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".


واوضح: "الآن نسمع أن إيران متهمة بكل الذنوب، كالعادة، بلا دليل. لا يوجد دليل".

وأشار بوتين معلقا على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "ما يحدث فظيع". يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر".

وبين: "إذا قرر الرجال القتال فيما بينهم، فليتقاتلوا فيما بينهم. اتركوا النساء والأطفال وشأنهم. وهذا ينطبق على كلا الجانبين".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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