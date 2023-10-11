انت الان تتابع خبر بوتين يعلق على ارسال أمريكا حاملة طائرات لإسرائيل: "هل سيقصفون لبنان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي": "لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟".

وتابع الرئيس الروسي: "أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".



واوضح: "الآن نسمع أن إيران متهمة بكل الذنوب، كالعادة، بلا دليل. لا يوجد دليل".

وأشار بوتين معلقا على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "ما يحدث فظيع". يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر".

وبين: "إذا قرر الرجال القتال فيما بينهم، فليتقاتلوا فيما بينهم. اتركوا النساء والأطفال وشأنهم. وهذا ينطبق على كلا الجانبين".

