انت الان تتابع خبر السبت المقبل.. الكلداني يدعو الى مظاهرة في الموصل لنصرة غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلداني على صفحته الشخصية عبر منصة "اكس"، إنه "جمهورنا العزيز في نينوى فقط، ندعوكم لنصرة إخواننا في فلسطين ضد العدو المغتصب لأرضه"، مردفا: "ادعوكم جميعا للانتفاض رافعين اعلام عراقية وفلسطينية بمظاهرة مدنية، وذللك لنعبر عن قربنا من اشقائنا في غزة المحاصرين ونصرتهم وضرورة توصيل الماء والطعام والدواء للمدنيين العزل حيث يتغزل الجميع بحقوق الانسان".وأضاف، ان "شعبنا في غزة تحت الحصار والدمار والقتل المباشر"، مؤكدا "نحن أبناء نينوى لا نقبل الخنوع او الانبطاح للعدو".

وأشار الى ان "المظاهرة ستكون في يوم السبت ١٤ / ١٠/ ٢٠٢٣ الساعة الثالثة مساءً في منصة الاحتفالات في الموصل".