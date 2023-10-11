انت الان تتابع خبر التعليم تعلن الموافقة على إنشاء مفاعل نووي خاص بالبحوث العلمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير التعليم تفقد موقع هيأة الطاقة والتقى مدراءها العامين، وزار خلال الجولة التفقدية عددا من المواقع فيما ترأس اجتماعا مع أعضاء لجنة الأمر الديواني المعنية بإزالة التلوث الاشعاعي وناقشوا الإجراءات العلمية لتطهير بعض المناطق من النفايات المشعة".



وأضافت: "أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي الموافقة الأصولية على إنشاء مفاعل نووي صفري خاص بالبحوث العلمية لطلبة الجامعات وخلو موقع الإسالة في التويثة من التلوث الاشعاعي وانتهاء القيود الرقابية".