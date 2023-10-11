انت الان تتابع خبر بوتين يحدد خمس دول تفوقت اقتصاديا على أمريكا.. من هي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 13 من أكتوبر الجاري، : "بحسب تقديرات الخبراء فإن مساهمة أكبر خمسة اقتصادات في آسيا وهي: الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام في الاقتصاد العالمي بالفعل تجاوزت مساهمة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".كذلك توقع الرئيس الروسي اتساع الفجوة بين مساهمة الاقتصادات الآسيوية الخمسة والمساهمة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي في المستقبل.

كما توقع بوتين ارتفاع حصة الصين في الاقتصاد العالمي إلى 19.7% بحلول 2028 مقابل انخفاض حصة الولايات المتحدة إلى 14.5%.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري.

والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.