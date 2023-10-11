انت الان تتابع خبر ديالى.. شاب يبتلع "هاتف" وفريق طبي ينجح باستخراجه (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعلام في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " شابا يبلغ من العمر 30 عاما قام بابتلاع هاتف محمول واستقر في معدته". مشيرا الى ان " فريقا طبيا ضمن مستشفى بعقوبة بمحافظة ديالى نجح باستخراجه".

وأضاف انه "تمت عملية الاستخراج من قبل الدكتور ساجد علي حسين واختصاصية التخدير



والعناية المركزة رويدة عبد الكريم والكادر كل من حاتم كريم عبد مؤمن مصلح الدين حيدر عبد الرحيم معن قاسم مجيد وكادر التخدير المساعد".