صواريخ الفلسطينيين تجبر وزير الخارجية البريطاني على الهروب (فيديو)

وكان الوزير البريطاني وصل اليوم إلى إسرائيل لإبداء دعم بلاده للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة، وأجرى جولة ميدانية في مستوطنات الغلاف انتهت في أوفاكيم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "وصل وزير الخارجية إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الراسخ مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي تشنها حماس".

والتقى كليفرلي ببعض الناجين من هجمات حماس وكبار القادة الإسرائيليين، قبل أن يجري جولته في أوفاكيم.