انت الان تتابع خبر صواريخ الفلسطينيين تجبر وزير الخارجية البريطاني على الهروب (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انتشر على مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، للاحتماء بعد إطلاق حركة حماس رشقة من الصواريخ نحو مستوطنة أوفاكيم الإسرائيلية.
وكان الوزير البريطاني وصل اليوم إلى إسرائيل لإبداء دعم بلاده للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة، وأجرى جولة ميدانية في مستوطنات الغلاف انتهت في أوفاكيم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "وصل وزير الخارجية إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الراسخ مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي تشنها حماس".
والتقى كليفرلي ببعض الناجين من هجمات حماس وكبار القادة الإسرائيليين، قبل أن يجري جولته في أوفاكيم.