انت الان تتابع خبر السامرائي يدعو لتشريع قانون جديد لدعم الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، الأربعاء، القوى السياسية ومجلس النواب لتشريع قانون جديد يتضمن دعم الشعب الفلسطيني.

وقال السامرائي خلال مؤتمر صحافي في محافظة صلاح الدين، إن "إسرائيل كيان دخيل ويجب أن تتوحد دول المنطقة ضده"، معتبراً أن "ما يجري في غزة تجاه المدنيين من ابناء شعبنا الفلسطيني جريمة إبادة جماعية تتحمل مسؤوليتها إسرائيل بالدرجة الاولى وجميع الدول الداعمة لها مسؤولة بشكل غير مباشر جراء تأييدها لهذا الكيان الغاصب".

وأضاف "على القوى السياسية ومجلس النواب تشريع قانون جديد يتضمن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع"، مؤكداً أن "محنة الشعب الفلسطيني وحدت العراقيين بجميع اطيافهم ومكوناتهم ويقفون اليوم متفاعلين مع هذه القضية".

واثنى السامرائي على "موقف الحكومة العراقية"، واصفاً إياه بـ"المشرف تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً "اعتزاز ابناء محافظة صلاح الدين التي حملت اسم محرر القدس بالانتماء لهذا العنوان الكبير باعتباره مسؤولية تاريخيّة برقبة كل من ينتمي اليه".