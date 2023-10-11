اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس مجلس النواب يتوجه إلى باريس

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس مجلس النواب يتوجه إلى باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "توجه اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية".

وسيلتقي الحلبوسي، خلال الزيارة، وفق البيان، "رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون، ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفه، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا