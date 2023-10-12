انت الان تتابع خبر بسيناريو جديد وأبطال مختلفين.. كذبة "نيرة" تعود للواجهة في فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يحكى ان فتاة صغيرة اسمها "نيرة" تبلغ من العمر 15 عاما، وقبل 33 عاما وتحديداً في 10-تشرين الأول-1990 وقفت امام تجمع الكونغرس لحقوق الانسان لتقدم شهادة صادمة عن ما حدث في الحرب العراقية الكويتية ليتردد صداها في ما بعد في كل اروقة صنع القرار ووسائل الاعلام في أمريكا والعالم.







وأرسل الشريط المصور لشهادة نيرة الى أكثر من 700 محطة وتم الاستشهاد به من 7 اعضاء في الكونغرس واستخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق (بوش) في خطاباته لعشرات المرات ليقنع الشعب الامريكي بضرورة معاقبة العراق". وقالت نيرة بأنها "كانت أصغر المتطوعات في احدى مستشفيات الكويت حينما دخلها جنود عراقيون وقاموا بسرقة حاضنات الأطفال ورمي الأطفال على الأرض ليموتوا في ذلك الطابق البارد، ولم تتمالك نفسها فأجهشت بالبكاء قبل انهاء شهادتها".وأرسل الشريط المصور لشهادة نيرة الى أكثر من 700 محطة وتم الاستشهاد به من 7 اعضاء في الكونغرس واستخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق (بوش) في خطاباته لعشرات المرات ليقنع الشعب الامريكي بضرورة معاقبة العراق". الحقيقة

نيرة كانت ابنة سفير الكويت في امريكا وكانت برفقة والدها طيلة الوقت ولم تكن في الكويت حين حدوث الغزو، وكل ما قيل اتضح بانه كان قصة مفبركة قامت بها شركة علاقات عامة تعاقدت معها الكويت بمبلغ يصل الى 12 مليون دولار تقريباً لتحريض المجتمع الامريكي ضد العراق. وتناولت الصحف فضيحة كذب نيرة لتصبح شهادة أكيدة على تخادم الاعلام لقضايا سياسية على حساب الحقيقة، لكن كل هذا حدث بعد ان تم قتل اطفال حقيقيين نتيجة الحرب، واستمر قتل الاطفال لسنوات طويلة بعد ذلك بواسطة الحصار الاقتصادي، دون ان تحاسب نيرة ومن دفعها للكذب.

السيناريو يعود للواجهة

وبعد 33 سنة ادّعت مراسلة قناة i24 نيوز بنسختها الإنجليزية، نيكول زيديك، أمس الثلاثاء، أنّ مقاتلي حماس ذبحوا 40 رضيعًا إسرائيليًّا، غالبيتهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزّة"، القريبة من السياج الفاصل خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في يوم السبت السابع من أكتوبر الجاري. وبعد 33 سنة ادّعت مراسلة قناة i24 نيوز بنسختها الإنجليزية، نيكول زيديك، أمس الثلاثاء، أنّ مقاتلي حماس ذبحوا 40 رضيعًا إسرائيليًّا، غالبيتهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزّة"، القريبة من السياج الفاصل خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في يوم السبت السابع من أكتوبر الجاري. وقالت إنّها "تحدثت إلى جنود الجيش الاسرائيلي الذين أشاروا إلى رؤيتهم لأطفال ورضّع برؤوس مقطوعة". ونشرت القناة التقرير على صفحتها في منصة إكس، وثبّتته في أعلى صفحتها ليحقق رواجًا واسعًا ومشاهدات تجاوزت التسعة ملايين.