انت الان تتابع خبر ملف النازحين على طاولة الاعرجي والكلداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، إذ جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وبحث عدة قضايا وملفات، من بينها ملف النازحين والاستقرار المجتمعي ".

وشدد الأعرجي، على "أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية، لإنجاح البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن".

