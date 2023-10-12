انت الان تتابع خبر حادث سير يتسبب بزحامات مرورية بمدخل نفق الزيتون في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

وأشار المراسل، الى "عدم تسجيل إصابات بشرية واقتصرت على الجوانب المادية".

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل السومرية، ان "حادث سير بين امرأة ورجل وقع بمدخل نفق الزيتون من جهة مجلس النواب بالعاصمة بغداد ما تسبب زحامات مرورية".

وتعتبر مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بعدة أضعاف.

ويعزو مراقبون ذلك إلى تهالك الطرق وقدمها وفقر علامات التحذير، إضافة إلى عدم التزام السائقين بإجراءات السلامة على الطرق الخارجية.