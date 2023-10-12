انت الان تتابع خبر تحذيرات من استمرار استغلال المصارف الاجنبية للمنصة الالكترونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنا في بورصة الكفاح، يكافح التجار للالتزام بقدر الامكان بتعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بالتعاملات التجارية والمنصة الالكترونية، تجار متضررون من تلك الاجراءات اكدوا ان مصارف ورجال اعمال غير عراقيين يسيطرون على نسبة سبعين بالمئة من المبيعات، ما تسبب بخسارتهم.إنهاء التعامل مع أطراف خارجية وعدم حصر البيع لجهة واحدة وكشف الجهات التي تتلاعب بالمال، امور ستزيد من شفافية التعامل المالي داخل المنصة الالكترونية بحسب مختصين.

فيما تتخذ جهات معروفة للبنك المركزي خطوات وصفت بالمشبوهة حيث تتمكن احداها شهريا من بيع اكثر من مليار دولار لتجار مضاربين بسعر الصرف بينما الكثير من التجار يتم اخضاعهم لاجراءات مشددة للدخول للنظام الالكتروني.