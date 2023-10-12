انت الان تتابع خبر الأعرجي: العراق ثابت بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الخميس، أن العراق ثابت بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، فيما أشار أن العراق ابدى وجهة نظره بشكل واضح وصريح بشأن ما يحدث في فلسطين.



وقال الأعرجي في تصريح صحافي بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بغداد، إن "العراق ابدى وجهة نظره بشكل واضح وصريح يجب ان نقف الى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان ولا بد من تهيئة الاجواء لموقف عربي موحد والعراق ثابت بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى اتصالات دولية لإيقاف العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني من اجل موقف موحد لنصرة الشعب الفلسطيني وما يزال يجري اتصالات لإيقاف العدوان"، مشيراً الى أن "هناك فعاليات شعبية وجماهيرية منها دعوة السيد الصدر لتظاهرة يوم غد الجمعة ومع هذا الموقف الشعبي مع موقف السيد السيستاني هو انعكاس للموقف الحقيقي للشعب العراقي والحكومة العراقية".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.