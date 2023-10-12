انت الان تتابع خبر الأردن يمنع التظاهر قرب الحدود مع فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه "حرصًا منها على سلامة المواطنين، وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك".وأشارت إلى أنّ "منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر، وتتولّى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها".

ودعت الوزارة: "كافة القوى السياسية والشعبية للالتزام بما جاء في بيانها، مشيرة إلى أنها تراعي كافة مسؤولياتها لضمان حق التعبير في كافة مناطق المملكة دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده".

وأشادت: "بالمسؤولية التي يُبديها المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم واستجابتهم لما يصدر من تعليمات ضابطة لحركة التجمهر الشعبي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني".

وغور الأردن يقع في منطقة حدودية فاصلة بين المملكة الأردنية الهاشمية على الضفة الشرقية لنهر الأردن من ناحية وجزء من المنطقة الشمالية لإسرائيل، ويمتد على طول الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل، العام 1967، من ناحية أخرى.

