انت الان تتابع خبر الصحة: إتلاف كميات كبيرة من المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة وجميع اعضاء اللجنة تم إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس ١٢ تشرين الاول ٢٠٢٣".وأضافت: "ذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي تم إتلاف (٨١٣،٤٢٨) قرص وأكثر من (٦٣) كيلوغرام من مواد مخدرة مختلفة والمحفوظة في الغرفة الحصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية ".

وأضاف: "هذه المرة التاسعة من بداية شهر تموز ولحد الان وعملية الإتلاف تبدأ بوزن وعد واختبار المواد المخدرة وبعدها يتم تحميلها ونقلها ثم تجري عملية الحرق والاتلاف في المحرقة".

واوضح المعاضيدي: "بدأت عملية في الساعة الثامنة صباحا الى ما بعد الظهر في محرقة تعمل بشكل اتوماتيكي ودرجة حرارتها تفوق الألف وبعد اكتمال عملية الحرق يتم فحصها مرة ثانية للتأكد من عدم فعاليتها ".

