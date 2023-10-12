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فرنسا تحظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

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بغداد - ياسين صفوان - وكانت حركة حماس دعت، هذا الأسبوع، إلى احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، غدًا الجمعة، لدعم الفلسطينيين.

يذكر أن فرنسا شهدت عددًا من التجمعات في المدن الكبرى للتعبير عن التضامن مع إسرائيل، فيما أثار قرار الحكومة الفرنسية بمنع التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني، والتضامن مع قطاع غزة، ردود فعل غاضبة، لا سيما في أوساط الجالية العربية والمسلمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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