انت الان تتابع خبر في بغداد.. امرأة تبتز رجلاً والشرطة تحسم الموقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، عن اعتقال امرأة ابتزت رجلاً بمقطع فيديو في بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، "تمكنت مفارز نجدة قاطع اليرموك في نجدة الكرخ التابعة الى قيادة شرطة بغداد الكرخ وبعد تبليغ مواطن من القاء القبض على سيدة اقدمت على ابتزاز احد المواطنين من خلال تهديده بنشر مقطع فيديو مخل له".

وأضاف البيان أنه "تم مساومته من قبل المتهمة بمبلغ مالي وقدره 3 ملايين دينار"، مشيراً الى "اصطحاب المتهمة الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القانون".