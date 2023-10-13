انت الان تتابع خبر عبد اللهيان من بيروت: فتح جبهات أخرى احتمال قائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان في استقبال الوزير الإيراني وفد من نواب "حزب الله" و"حركة أمل" في البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى ممثلي حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وقال عبد اللهيان من بيروت: "عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".



وأضاف عبد اللهيان: "إن قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني وداعموه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

وفي تصريح نقلته قناة "الميادين"، أكد الوزير أمير عبد اللهيان أن "إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية".

وأوضح قائلا: "مباحثاتنا مع السعودية في إطار استراتيجيتنا لدعم فلسطين".

وأردف عبد اللهيان: "في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة فإن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم".