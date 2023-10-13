انت الان تتابع خبر واشنطن تحسم جدل نشر قوات أمريكية في إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع".

ويجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل، الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضم الحرب، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي.



وقال المسؤول إن زيارة أوستن التي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.