انت الان تتابع خبر خطيب جامع الإمام الأعظم: الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة بالدفاع عن أرضه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ احمد حسن الطاهر، إن "فلسطين تعاني منذ 70 عام الاضطهاد والحرمان والتهجير وبعد كل هذه الوقاحة تظهر دول أوربية وامريكا لتعتبر هجمات وانتهاكات اسرائيل بالدفاع عن النفس".

وأضاف ان "غزة فيها مئات الالاف من الناس رغم صغر مساحتها الا انها تعاني الان من قطع للماء والكهرباء وهذه اساليب ابادة جماعية تنتهجها إسرائيل".



ولفت الطاهر الى ان "اي فئة تحالفت مع الاسلام اعتبرت ارهابية وكذلك العكس اذا تحالفت مع قوى اخرى لم يطلقوا عليها هكذا وصف".

وأشار الى ان "اهالي غزة محاصرين من دون مساعدات وهم مظلومون "، متسائلاُ "اين الانسانية واين حقوق الانسان واين حقوق الحيوان التي يتبجح بها الغرب والدول الساندة للكيان الصهيوني".

وبين ان "الحق مع المجاهدين الفلسطينين، وعدوهم معتدٍ واثيم وفاجر والمقاومة الفلسطينية اشد رهبة من سلاحهم، وخوف جيوشهم خير دليل على ذلك".

واكد الطاهر ان "الشعب الفلسطيني ضرب اروع الامثلة في الدفاع عن ارضه"، منوها الى ان "الدائرة ستدور ان لم ننصر اخواننا في غزه فقد يكون الدور لغيرهم".

ودعا "الحكومة المصرية لفتح منفذ رفح ومد جسور التعاون"، مضيفا: "يؤسفنا ان هنالك بعض الدول لم تحرك ساكنا وكأنهم اصيبوا بالشلل".

وفي رسالة صريحة لحكام العرب، حذر خطيب صلاة الجمعة "من السكوت على هتك حرمة الاقصى وفلسطين وربما غدا سيغزون الكعبة المشرفة ويهتكون المزيد من المقدسات والحرمات".

ودعا الى "طرد السفراء من الدول الاسلامية كنوع من الاحتجاج والاعتراض ضد الانتهاكات الإنسانية".

وختم قائلا: "على الشعوب العربية الضغط باسم المروءة على حكامها للتدخل في فتح منافذ لمساعدة غزة ودعمها ورفع الحصار عنها".