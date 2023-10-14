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روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "رويترز" ان "مشروع القرار الروسي يدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن".

وأضافت: "مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك".


وأشارت الى ان "مشروع القرار يعرب عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

وبينت ان "مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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