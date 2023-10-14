انت الان تتابع خبر روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "رويترز" ان "مشروع القرار الروسي يدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن".

وأضافت: "مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك".



وأشارت الى ان "مشروع القرار يعرب عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

وبينت ان "مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

